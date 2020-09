Há cerca de 15 dias no FC Porto, Mehdi Taremi deixou uma mensagem de motivação nas redes sociais em vésperas do arranque da Liga.



«A distância entre os teus sonhos e a realidade chama-se ação», escreveu o persa nas redes sociais na legenda a imagens do treino dos azuis e brancos.



De resto, o internacional iraniano parece estar adaptado aos dragões e já marcou no jogo-treino frente ao Tondela.



Taremi, que foi contratado ao Rio Ave, pode estrear-se oficialmente pelos campeões nacionais na partida frente ao Sp. Braga, no próximo sábado (19h00).