Após uma reunião entre FC Porto, Boavista, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Câmara Municipal do Porto na sede da Liga de Clubes, ficou definido que o dérbi da Invicta vai jogar-se na véspera de São João.



Confrontado com a data da partida, Conceição elogiou o comportamento das gentes nortenhas em comparação com outras regiões do país.



«É tudo diferente para todos que entram diretamente num jogo de futebol. Há situações que foram planeadas e entretanto cortadas pela indefinição em torno do campeonato. No final da época poderemos fazer um resumo da retoma. Há uma coisa que garanto: o empenho, a forma de trabalhar, a vontade, a ambição e a determinação de querer ganhar são as mesmas», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«A noite de São João é uma noite tão querida na região norte e em especial no Porto. Em termos de comportamento social, as pessoas do Norte têm mostrado um grande respeito pelas normas de segurança que o governo propõe, ao contrário de outras regiões do país, como sabemos. Por isso, o que espero é exatamente o mesmo que as pessoas têm tido, para que tudo decorra de forma normal e para que no final os adeptos do FC Porto estejam contentes, cada um no seu espaço, a festejar uma vitória e o São João», acrescentou.



Após o encontro na Vila das Aves, os dragões voltam a enfrentar uma equipa que tem por hábito jogar com cinco defesas. Conceição defende que é «redutor» olhar para as formações apenas pelo número de elementos defensivos.



«Olhar só para isso é redutor. Por vezes encontrámos linhas de quatro e até de seis. Temos de encontrar soluções para tornear essas dificuldades. Falei em trabalho em função dessa linha de cinco não foi só a olhar para o jogo com o Desp. Aves, mas também com Boavista, Belenenses. Há muitas equipas que adotam a linha de cinco. Outras vezes encontrámos 11 jogadores atrás da linha de bola. Somos o FC Porto e acontece em muitos períodos dos jogos, já estamos habituados. Temos de trabalhar para ganharmos os jogos e sermos campeões», vincou.