Depois de ter falhado quatro encontros, Otávio voltou à competição contra o Boavista, entrou ao intervalo, e foi titular contra a Juventus. Apesar de ter recuperado da lesão sofrida em Barcelos contra o Gil, o médio brasileiro ainda não está a 100 por cento, revelou Conceição.



«O Otávio veio de lesão, fez 45 minutos com o Boavista e jogou contra a Juventus, mas ainda não está a 100 por cento. Entre um jogador que está a 60 ou 70 por cento e outro que está a 100 por cento e com características diferentes, e não tendo o peso que acham que o Otávio tem, se calhar é melhor um que esteja em plenas condições físicas para desempenhar a função. É só isto. Olho para o jogo, defino a estratégia, escolho a equipa titular que acho que vai interpretar melhor o plano de jogo. O jogo tem a sua vida, vai dando situações que são imprevisíveis. A partir daí, cabe-me mexer na equipa, às vezes dá resultado, outras nem tanto. Já errei algumas vezes, faz parte da vida de um treinador», disse, em conferência de imprensa, referindo-se ainda ao jogo com o Boavista.



Otávio é uma das peças fundamentais dos azuis e brancos: tem três golos em 24 partidas.