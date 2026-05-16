Durante o último jogo do FC Porto da temporada, frente ao Santa Clara, que marca a consagração e entrega da taça de campeão nacional, as bancadas do Estádio do Dragão fizeram uma homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa.

Nomes icónicos no universo azul e branco, Pinto da Costa - presidente mais titulado da história, não só do futebol nacional, mas do futebol mundial - e Jorge Costa - eterno número 2 e capitão dos dragões - abalaram o FC Porto com as suas mortes a 15 de fevereiro de 2025 e 5 de agosto de 2025, respetivamente.

No último jogo da temporada e num dia que ficará marcado pela festa, os adeptos homenagearam duas das figuras mais marcantes da história do clube.



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