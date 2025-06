André Lopes, jovem lateral do FC Porto, que na época passada representou a equipa B, foi anunciado esta segunda-feira como reforço do FC Zlín, equipa que acaba de garantir a promoção ao principal escalão do campeonato da Chéquia.

«Estou muito feliz por estar aqui, é uma grande oportunidade para mim. Aprendi muito no FC Porto. Há muita atenção aos detalhes e é por isso que o FC Porto é um clube tão grande. O meu objetivo é agora ajudar o Zlín a ficar na primeira liga e jogar o máximo possível», destacou o jovem de 23 anos em declarações publicadas pelo novo clube.

Na temporada passada, André Lopes somou apenas oito jogos pela equipa B, depois de ter sido contratado ao Mafra.