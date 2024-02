O FC Porto confirmou esta terça-feira que o ato eleitoral que vai eleger a nova direção do clube para o quadriénio 2024/28 vai decorrer entre as 9h00 e as 20h00 do dia 27 de abril, um sábado, num fim de semana em que está marcado o FC Porto-Sporting.

O clube avisa que, em conformidade com os estatutos, as candidaturas aos órgãos sociais «devem ser apresentadas no auditório do Museu do Futebol Clube do Porto, sito no Estádio do Dragão, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até 30 dias antes da realização das eleições, isto é, até ao dia 28 de março de 2024».

Recordamos que, até ao momento, estão confirmados três candidatos: o atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo.

«As listas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar deverão ser unitárias, delas devendo constar os nomes dos respetivos Presidentes, o mesmo ocorrendo para o primeiro candidato das listas para o Conselho Superior; os nomes dos restantes elementos devem ser indicados até dez dias antes da realização das eleições, isto é, até ao dia 17 de abril de 2024, igualmente acompanhados dos respetivos termos de aceitação», refere ainda o comunicado que oficializa a data das eleições.

O ato eleitoral fica, assim, marcado para 27 de abril, um sábado, no mesmo fim de semana em que o FC Porto vai receber o Sporting no Estádio do Dragão, em jogo relativo à 31.ª jornada da Liga.