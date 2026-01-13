FC Porto
Há 57 min
OFICIAL: FC Porto confirma empréstimo de Gabriel Veron ao Nacional
Avançado regressa à Liga, mas volta a ser emprestado
O FC Porto confirmou esta terça-feira o empréstimo de Gabriel Veron ao Nacional, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado há dois dias.
Um empréstimo válido até ao final da temporada, sem incluir qualquer opção de compra sobre os direitos económicos do avançado de 23 anos.
Extremo brasileiro regressa, assim, à Liga, depois de empréstimos consecutivos, ao Santos, Cruzeiro e Juventude.
