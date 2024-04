O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação em definitivo de Francisco Conceição, jogador que estava cedido pelo Ajax.



Numa nota divulgada no site oficial, os dragões informam que o internacional português assinou um contrato válido até 2029. Está assim confirmado o regresso em definitivo do extremo, que havia deixado o Dragão há dois anos para jogar no Ajax, clube neerlandês que acionou a cláusula de rescisão na altura cifrada em cinco milhões de euros.



«Este era um objetivo traçado desde que cheguei aqui no início da temporada. Queria cumprir os jogos para poder ficar no clube de que gosto e onde me sinto feliz. Felizmente realizou-se, agora é dar continuidade e terminar a época da melhor forma para acabarmos todos felizes», disse o futebolista aos meios do clube.



Sem sucesso nos Países Baixos, onde fez um golo e três assistências em 28 jogos, o jogador de 21 anos voltou ao emblema azul e branco e afirmou-se em definitivo como uma das figuras da equipa (leva sete golos e sete assistências em 2023/24).



O quarto dos cinco filhos de Conceição começou a jogar no PAOK e voltou a Portugal em 2011, tendo integrado a academia do Sporting. No entanto, Francisco acabaria por ingressar nas escolas de formação do FC Porto em 2017, passando pelos vários escalões até chegar à equipa principal, em 2021.



Desde a estreia pela equipa A do FC Porto, Francisco Conceição leva dez golos e oito assistências num total de 88 jogos.