Agora é oficial. O FC Porto confirmou o novo equipamento para a temporada 2025/26 que assinala o décimo aniversário da ligação à marca New Balance, depois de já terem sido divulgadas imagens nas redes sociais.

Um novo equipamento, lançado com a parceria da modelo Sara Sampaio, com o tradicional azul e branco, que revisita o primeiro lançado pela New Balance, mas com detalhes «frescos e modernos» como é exemplo o símbolo bordado ou os pormenores em dourado que «dão um toque contemporâneo ao estilo de sempre».

À tradicional camisola juntam-se uns calções azuis, com alternativa em branco, e meias brancas, com estreia marcada para o Mundial de Clubes.

Inserido na campanha «Seguimos Juntos», para a nova temporada do FC Porto, o equipamento foi lançado em parceria com a modelo internacional Sara Sampaio com o mote que resume a ideia: «o Clássico não sai de moda».



As camisolas foram desenvolvidas utilizando a tecnologia NB Dry e, no caso da versão Elite - a camisola que é usada pelos jogadores - NB Dry Premium. Esta tecnologia permite manter os jogadores frescos e secos do primeiro ao último minuto.

«A nossa essência é imutável. O FC Porto será sempre as riscas azuis e brancas e, para nós, estas serão sempre as cores da moda. Trabalhámos em conjunto com a New Balance para encontrar um modelo que honre o nosso legado e, ao mesmo tempo, celebre a preceito estes dez anos de ligação», destacou Tiago Gouveia, diretor de Marketing do clube.



«A Sara Sampaio é a escolha perfeita para um ano em que estaremos no Mundial de Clubes, uma competição global e exclusiva. Tal como o FC Porto representa uma região pelo mundo, também ela é uma portista e portuense que prestigia as nossas raízes internacionalmente. Por isso, esta ligação, que seria sempre um motivo de orgulho, faz ainda mais sentido este ano», destaca ainda Tiago Gouveia.