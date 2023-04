Toni Martínez renovou com o FC Porto até 2027, informou o clube.



O avançado espanhol acrescenta assim dois anos ao vínculo anterior assinado aquando da chegada ao Dragão. Contratado no verão de 2020 ao Famalicão, o jogador de 25 anos já ultrapassou a centena de jogos pelos portistas e conquistou cinco títulos: duas Supertaças Cândido de Oliveira, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e um campeonato.



Martínez vive a época mais profícua ao serviço do FC Porto com 11 golos em 41 jogos.



Toni Martínez deu-se a conhecer em Portugal no Famalicão, mas antes tinha passado por clubes como Valência, West Ham, Oxford United, Valladolid, Rayo Majadahonda e Lugo.