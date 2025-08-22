Agora é oficial. O CF Montréal e a liga norte-americana (MLS) confirmaram esta sexta-feira que Iván Jaime é reforço da equipa canadiana por empréstimo do FC Porto, como o Maisfutebol já tinha anunciado em tempo oportuno.

Segundo informa o clube canadiano, o jogador espanhol foi cedido até 30 de junho de 2026 e fica com uma opção de compra, já definida, que poderá prolongar a ligação do jogador ao clube até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação em 2028 e 2029.

Segundo o Maisfutebol tinha apurado, este acordo de empréstimo conta com uma obrigação de compra fixada nos cinco milhões de euros caso Iván Jaime faça pelo menos 45 minutos de 60 por cento dos jogos. Este valor valor sobe, no entanto, para 5,5 milhões de euros se tal for alcançado entre fevereiro e maio de 2026. Os canadianos ficarão, numa ou noutra circunstância, com 80 por cento dos direitos económicos do atleta de 24 anos, que fez formação no Málaga, onde subiu a sénior.

«Estamos muito felizes por receber o Iván Jaime no nosso plantel. O seu perfil e qualidades alinham-se perfeitamente com a visão desportiva que queremos implementar no nosso clube. O seu talento técnico e capacidade de criar a diferença no ataque contribuem para uma nova dimensão para a nossa equipa», destacou Luca Saputo, diretor desportivo do clube canadiano que joga na liga norte-americana.

Contratado ao Famalicão – onde jogou três épocas – em 2023, Iván Jaime fez época e meia pelo FC Porto (total de 44 jogos, cinco golos e duas assistências) e, na segunda metade da época 2024/25, foi cedido ao Valencia, clube no qual fez dez jogos.