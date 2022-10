Depois de Evanilson e de Pepê, o FC Porto anunciou a renovação do contrato de Zaidu até 2027. O lateral nigeriano de 25 anos, contratado ao Santa Clara, em 2020, já acumulou 91 jogos de dragão ao peito e, em declarações às plataformas do clube, destacou o recente golo marcado ao Bayer Leverkusen (2-0), na Liga dos Campeões, como um dos melhores momentos no clube.

«Foi um golo muito importante para mim, para o clube, para o presidente e deixou-me muito contente. Fico ainda mais realizado por hoje ter renovado», destacou.

