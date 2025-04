O tema dos castigos aplicados a cinco jogadores do plantel principal do FC Porto dominou a antevisão à visita do FC Porto ao Estrela da Amadora. A esse propósito, na tarde desta sexta-feira, Martín Anselmi aproveitou o embalo para refletir sobre a educação recebida pelas diferentes gerações.

«Estamos a falar de seres humanos e de reflexões que também me tocam como pai. Fui ensinado de uma forma, mas não educo o meu filho exatamente como me educaram. Quero incutir-lhe os mesmos valores, mas a velocidade com que se vive é diferente. Hoje, por exemplo, os miúdos não têm de esperar. Já o meu pai queria impor-me horários e, digamos, sacrifícios.»

«Os jogadores não são meus filhos, mas podiam ser. Todas as ações provocam consequências. Entendo o contexto e o lugar onde estou. Isso é determinante. O privilégio de defender estas cores acarreta uma série de responsabilidades. Há que entender a sorte que temos», comentou, em conferência de imprensa.

Sobre o Estrela da Amadora, o treinador dos dragões anotou alguns dos obstáculos a encontrar na 31.ª jornada da Liga.

«É um adversário que joga bem e que nos vai dar pouco espaço. Está comprometido para vencer e sabemos que se trata de um campo complicado. É uma equipa forte em casa. É importante mostrar a nossa essência, temos quatro finais para competir pelo nosso objetivo», analisou.

O FC Porto visita a Reboleira na noite deste sábado (20h30), pressionado pelo objetivo de retomar o 3.º lugar. Os dragões registam 62 pontos, um de atraso para o Sp. Braga.

Por sua vez, o Estrela da Amadora segue no 15.º posto, com 26 pontos, sendo o primeiro emblema acima dos lugares de despromoção.

O Estrela-FC Porto vai contar com arbitragem de David Silva e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.