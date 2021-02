A Liga vai promover um encontro de treinadores em março para discutir vários temas, entre eles a calendarização. Ora, o técnico do FC Porto elogiou a iniciativa do organismo, mas lembrou que há outros profissionais que também deviam ser ouvidos.



«Depois de tantos jogos em tão pouco tempo, quando temos mais um ou dias, aproveitamos para dar folga e não trabalhar muito em cima de alguma fadiga que existe no grupo. Como grande clube que somos, temos de estar habituados a este ritmo competitivo. Já tive oportunidade de falar sobre a calendarização, esta manhã li sobre uma reunião que queriam promover com os treinadores. É extremamente interessante, mas os preparadores físicos, os fisiologistas e os departamentos médicos deveriam ser ouvidos para que cada um fale da sua área de forma a percebermos o que é melhor para o futebol português», referiu, na antevisão ao jogo contra o Marítimo, da próxima segunda-feira.



Lembre-se que vários treinadores tinham sugerido uma reunião entre todos.