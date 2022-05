Otávio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-0 contra o Estoril, o jogo da consagração:



«É muito merecido pelo trabalho de equipa e pela luta que tivemos o ano todo sempre em busca do título. O objetivo principal foi cumprido, mas ainda temos uma Taça para conquistar. Vamos desfrutar hoje e amanhã e depois focar na Taça contra o Tondela. Vai ser um grande jogo.



Acho que esta é a minha melhor época em tudo. O grande trabalho da equipa fez-me ser melhor. Procurei melhorar em todos os momentos do jogo e graças a Deus estou melhor em tudo. Colhi os frutos do meu trabalho.»