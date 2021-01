Em conjunto com o FC Porto, Otávio decidiu doar 20 mil unidades de bens alimentares a quatro instituições de solidariedade da cidade do Porto: o Centro Comunitário São Cirilo, a Associação dos Albergues Noturnos do Porto, o Centro Juvenil de Campanhã e a Legião da Boa Vontade.



As instituições referidas receberam bens como atum, massas, farinhas, bolachas, cereais e leite de forma a ajudar os mais desfavorecidos, numa altura bastante complicada devido à pandemia de Covid-19.



A Legião da Boa Vontade apoia 200 famílias por mês com cabazes alimentares, para além de Sem Abrigo, a quem fornecem kit de pequeno almoço todos os dias. Por sua vez, o Centro Comunitário São Cirilo alimenta 40 famílias carenciadas e serve refeições a 18 residentes enquanto a Associação dos Albergues Noturnos do Porto serve cerca de 340 refeições por dia a pessoas Sem Abrigo e carenciadas. Por último, o Centro Juvenil de Campanhã acolhe 55 pessoas entre jovens dos sete aos 20 anos.



«São alimentos que fazem a diferença em cada um dos agregados que apoiamos. Temos ajudado pessoas que nunca necessitaram de pedir ajuda e que, devido à situação de pandemia, viram os seus empregos destruturados ou ficaram com rendimentos muito mais baixos. Foi o FC Porto que nos contactou e isso faz toda a diferença porque mostra uma atitude de responsabilidade e que estão atentos à realidade que estamos a viver», disse Susana Veiga, assistente social na Legião da Boa Nova, citado pelos meios do clube azul e branco.



Já a diretora do Centro Comunitário São Cirilo, Mariana Roseira, destacou o facto de a ajuda chegar através de um jogador dos dragões. «Com a visibilidade que tem, pode trazer outras marcas para nos apoiarem. É uma forma de poderem chegar doações muito generosas de marcas que o poderão fazer», referiu.