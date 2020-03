Até à paragem forçada devido à pandemia de Covid-19, Otávio caminhava para a época com maior número de jogos ao serviço do FC Porto.

Em 2019/20, o médio brasileiro somou 38 jogos, apenas menos seis do que na temporada anterior, mas já mais minutos acumulados.

Em declarações ao Globoesporte, o jogador dos azuis e brancos fez um balanço muito positivo da temporada no plano individual. «Está a ser, sem dúvida, a minha melhor temporada por estar sempre a jogar e a manter um bom nível. Não com muitos golos, mas com um papel diferente. É sempre bom estar a jogar e a ter uma sequência de jogos, como estou a ter. Isso mostra que confiam em mim», disse.

A dez jornadas do fim do campeonato, o FC Porto segue no primeiro lugar com 60 pontos, mais um do que o Benfica e Otávio perspetivou o que virá depois de superada a pandemia. «Vai ser uma reta final difícil e que só depende de nós para sermos campeões. Vamos fazer tudo para isso.»

O jogador brasileiro falou ainda sobre o isolamento social, que faz com que os jogadores do FC Porto treinem individualmente nas respetivas casas, e aproveitou para lançar um apelo ao Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro pede que o país não pare. «É estranho treinar em casa e não ter aquele clima que temos no clube, mas estamos focados em voltar na melhor forma. (...) Aproveito para pedir que todos no Brasil sigam as recomendações de permanecerem em casa. É muito importante para evitar que o coronavírus se espalhe.