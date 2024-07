Otávio, jogador do Al Nassr, contou esta terça-feira, ao pormenor, como foi a sua saída do FC Porto para o clube saudita, em conversa no Canal 11. O internacional português destaca a reação de Sérgio Conceição que, na altura, tinha acabado de ser operado aos dois joelhos.

O antigo jogador do FC Porto começou por recordar que tinha acabado de regressar de férias e o acordo com o Al Nassr ainda não estava fechado. «Quando vim do Brasil de férias, tinha uma proposta e a minha cláusula estava mais baixa. Conversei com o pessoal para explicar a situação e dizem-me “não, tu não vais sair”. Ok, está bem, só queria saber. Pronto, não vou, não vou. Sabia que o Al Nassr não tinha dinheiro para comprar. E pronto, fiquei lá, a trabalhar», começou por revelar.

A verdade é que Otávio integrou os treinos do FC Porto e até foi utilizado na primeira jornada da Liga. «Sim, fiquei lá a semana toda. Depois, o Al Hilal conseguiu contratar o Neymar e, quando eles conseguem mais um dinheiro para um, têm que dar mais para os outros, então o Al Nassr chegou aos 60 milhões de euros. Fizeram uma nova proposta, sendo que, por acaso, foi no dia em que o Sérgio Conceição tinha sido operado aos dois joelhos», prosseguiu.

Com o acordo fechado, Otávio não voltou a treinar. A saída ficou confirmada com Sérgio Conceição ainda no hospital, após uma intervenção cirúrgica que já estava prevista.

«Perguntaram-me se eu ia treinar e disse que sim, que não estava fechado e se tivesse de jogar, jogava. Veio o presidente e disse que não precisava de treinar porque não ia jogar. E eu disse, pronto, se é assim não vou treinar. Ia treinar como titular e depois não ia jogar, de que adiantava?», acrescenta.

Foi Vítor Bruno quem ligou a Sérgio Conceição a dar a novidade e, segundo conta Otávio, o treinador, mesmo em convalescença, pôs-se no estádio rapidamente.

«O Sérgio não estava, era o Vitor Bruno quem ia dar o treino. Ele também me perguntou se eu ia treinar e eu disse que sim, foi só depois é que chegou o presidente e disse que estava fechado e que não ia treinar. Telefonaram para o Conceição e ele, em 15-20 minutos apareceu todo f..... dos joelhos, ainda com a coisa [cateter] no braço e uma azia...», revela.

A conversa entre Conceição e Otávio foi fria. «Quase não me deu um abraço nem nada. Eu disse “está bem, sei que vais ficar f..., mas é a minha vida, foi bom para toda a gente e desejo-te sorte. Depois falamos melhor”. E tive de ir embora», conta ainda Otávio.

Voltaram a falar apenas quando Otávio regressou ao Dragão, mais tarde, para assistir a um jogo do FC Porto. «Ele é assim mesmo. Não levei a mal, porque eu já o conhecia, sei que ele tem esse feitio. Ele só queria que eu ficasse porque queria o melhor para a equipa. Também entendo o lado dele, mas ele também poderia entender um pouco o meu», conta ainda Otávio entre sorrisos.

Mas o caso de Otávio não foi o único que deixou Conceição maldisposto. «Não me surpreendeu, porque eu ja tinha visto como tinha sido com outros jogadores. Com o Luis Díaz foi igual, ele não queria perder e perdeu no meio da época, foi mais difícil ainda.»