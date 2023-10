Otávio e Diogo Dalot aproveitaram o dia livre antes de se apresenarem nos trabalhos da seleção nacional para assistirem ao FC Porto-Portimonense, jogo da oitava jornada que se realiza no Dragão.



O médio, que este verão trocou os portistas pelo Al Nassr, foi bastante aplaudido pelos adeptos quando surgiu nos ecrãs gigantes do estádio. Logo de seguida, o estádio todo entoou o nome do internacional português.



Otávio esteve, lembre-se, ligado ao FC Porto durante de nove anos, com duas épocas de empréstimo ao V. Guimarães pelo meio enquanto Dalot esteve dez anos no clube antes de se transferir para o Manchester United em 2018.