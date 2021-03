O futebolista do FC Porto, Otávio, viu testados os seus conhecimentos por parte do clube azul e branco, na sequência da renovação de contrato até 2025 com os dragões.

O jogador de 26 anos acabou por ter um teste positivo, dado que acertou nove das dez questões colocadas. A única que o médio luso-brasileiro falhou mesmo foi sobre quem tem mais do que um jogo pelo FC Porto do que os seus 177: Otávio respondeu Iker Casillas, mas é Pepe que tem 176.

De resto, entre outras, Otávio acertou o facto de ainda não ter marcado um golo de cabeça, o adversário do seu primeiro jogo, a primeira equipa a quem marcou na Liga dos Campeões e até uma expressão de festejos que Otávio notabilizou pelos azuis e brancos: «não chora bebé».

Otávio também ainda não teve nenhuma expulsão ao serviço do clube e fez acompanhar a certeza da resposta com uma frase curiosa: «falam que eu bato muito mas nunca fui expulso», completou.