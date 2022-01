Otávio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória com o Famalicão por 3-1 na 19.ª jornada da Liga:

«Acho que foi um bom jogo de toda a equipa. Dedicar esta vitória ao [António] Lima Pereira, faz parte do clube, a vitória é para ele e para a família. Fizemos um bom jogo, sempre controlado, no primeiro tempo podíamos ter marcado mais. Sofremos no final com um a menos.

[Famalicão jogou em poucos metros e tiveram de quebrar a barreira defensiva] Temos várias virtudes, jogámos entre linhas e na profundidade. Faltou um bocado na primeira parte, na segunda tivemos mais. Foi um bom jogo.

[Golo sofrido nos descontos vai valer castigo?] É verdade, ainda por cima de bola parada, que é o nosso forte. Vamos ver o que estava de errado, de certeza que vamos levar uma dura. Mas o que importa são os três pontos.

[Escorregadela do Sporting] Do mesmo jeito que estávamos antes em segundo e o Sporting em primeiro, estávamos a trabalhar jogo a jogo. Vamos continuar. É descansar para o próximo jogo e conquistar os três pontos.

[Reta final do campeonato] Começa agora a segunda volta, há muito campeonato. Como eles perderam, nós também podemos perder. Temos de trabalhar duro.»