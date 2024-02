No fecho do mercado, o FC Porto contratou Otávio Ataíde ao Famalicão. O que pode, afinal, acrescentar o defesa ao plantel dos dragões?



«É mais um central. Pode trazer o que os outros já dão de acordo com as características que tem. É alguém que vem colmatar uma ausência que temos há quatro meses que é o Marcano. Fazia-nos falta um quarto central para competir. Vamos ter sete jogos num mês e ter diferentes e mais soluções é sempre bom», começou por dizer, Sérgio Conceição.



De seguida, o técnico explicou três fatores que foram decisivos para escolher o alvo a recrutar na última janela de transferências.



«Temos de olhar para duas ou três situações que são importantes. O primeiro é o perfil do jogador que queremos, as características que tem e a idade, que é importante. Depois, há o contexto em que está inserido nesse momento porque a época acaba daqui a quatro meses e quanto mais conhecimento tiver do nosso campeonato, melhor. E por último, a capacidade financeiro que o clube tem. Isto é importantíssimo na identificação e contratação dos alvos. Mesmo no mercado interno não é fácil», esclareceu.



Conceição admitiu ainda que se Marcano não tivesse sofrido uma lesão grave, Otávio não teria sido contratado.



«O que digo em relação ao mercado de janeiro é que não é benéfico. Pode haver ajuste ou outro. Foi o nosso caso. Se o Marcano não se magoasse, provavelmente não viria ninguém. Não sou adepto do mercado de janeiro. Se foi uma contratação que pedi? É o mercado possível dentro da realidade do FC Porto», concluiu sobre o tema.



Otávio Ataíde poderá fazer a estreia oficial pelos dragões na partida contra o Rio Ave, agendada para as 20h30, deste sábado.