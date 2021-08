Declarações de Otávio, jogador do FC Porto, na flash interview da SportTV após a vitória no Dragão frente ao Arouca (3-0), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

«Dominámos o jogo todo, até podíamos ter feito mais golos, mas o que importa é os três pontos. Agora, há que descansar e preparar o próximo jogo que é o clássico contra o Sporting.»

[Sobre a chamada à Seleção Nacional] «Estou sem palavras. Não esperava. A partir do momento em que me naturalizei português sonhava com isso, mas não esperava ser convocado agora. Fico feliz pela chamada e vou dar o máximo pelo país. Vou dar sempre o meu melhor. Estou ansioso para chegar e para conhecer toda a gente.»