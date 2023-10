O FC Porto visita, este domingo, Vizela, «um terreno sempre muito difícil de jogar». Sérgio Conceição elogiou a qualidade do plantel dos vizelenses e abordou o ambiente que os dragões vão encontrar no Minho.



«O jogo tem 90 e tal minutos, às vezes 100, o importante é marcar. Enfim, o Vizela não amealhou pontos que... não digo que não merecesse, mas os resultados são o que são. A equipa tem qualidade e está sólida na primeira divisão. Vizela é sempre um terreno muito difícil de jogar não só pelo ambiente que os adeptos criam, mas também pela qualidade individual e coletiva da equipa. Vai ser um jogo complicado num campeonao que está, a meu ver, cada vez mais competitivo. Dentro do tempo que tivemos para preparar o jogo, temos de dar uma resposta positiva. É extremamente importante ganhar em Vizela», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico voltou a ser questionado acerca do ambiente que é esperado no estádio do Vizela e acabou por lembrar um episódio que aconteceu na Reboleira, já esta temporada.



«É uma deslocação difícil, perante um clube participativo. Espero que não seja demais. Estou a dizer isto porque me veio à cabeça o Estrela da Amadora e a Reboleira. Passou-me um isqueiro a centímetros da cabeça e estava um policia a rir-se para o infrator. Se puxarem pela equipa e me chamarem nomes já estou habituado. Gosto desses ambientes quentes e apaixonados. Os adeptos gostam muito da equipa e puxam pelos jogos, não tenho problemas com isso», concluiu, acerca do assunto.



O Vizela-FC Porto joga-se este domingo, às 20h30, no Minho.