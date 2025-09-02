Pedro Lima reencontra William Gomes: «Éramos rivais desde os 11 anos»
Lateral que chegou do Wolverhampton tem um «amigo» de longa data no balneário do FC Porto
Pedro Lima chegou ao FC Porto no último dia de mercado, por empréstimo do Wolverhampton, e, no Dragão, o lateral vai reencontrar William Gomes, extremo da equipa principal, que já conhece desde os onze anos.
«Éramos rivais no futsal, desde os onze ou doze anos, e quando ele foi para o São Paulo eu também fui com ele. Conhecemos-nos como rivais no futsal, mas depois ficámos amigos no campo. Mantivemos o contato porque também encontrámos-nos na seleção de sub-17», começa por explicar.
E como é é que Pedro Lima vê William? «Ele é um cara que dá a vida dentro de campo, é gente boa, responsável, gosta de trabalhar e sabe o que quer da vida», destacou.
Os dois jovens brasileiros ainda não tiveram muitas oportunidades para estar juntos, mas Pedro Lima ligou a William antes do clássico de Alvalade, num jogo em que o extremo acabou por ser figura de destaque, ao marcar o segundo golo do FC Porto, com um espetacular remate de fora da área.
«Liguei antes do jogo para lhe desejar boa sorte e dei sorte», destaca ainda Pedro Lima entre muitos sorrisos.
