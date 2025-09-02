Pedro Lima chegou ao FC Porto no último dia de mercado, por empréstimo do Wolverhampton, e, no Dragão, o lateral vai reencontrar William Gomes, extremo da equipa principal, que já conhece desde os onze anos.

«Éramos rivais no futsal, desde os onze ou doze anos, e quando ele foi para o São Paulo eu também fui com ele. Conhecemos-nos como rivais no futsal, mas depois ficámos amigos no campo. Mantivemos o contato porque também encontrámos-nos na seleção de sub-17», começa por explicar.

E como é é que Pedro Lima vê William? «Ele é um cara que dá a vida dentro de campo, é gente boa, responsável, gosta de trabalhar e sabe o que quer da vida», destacou.

Os dois jovens brasileiros ainda não tiveram muitas oportunidades para estar juntos, mas Pedro Lima ligou a William antes do clássico de Alvalade, num jogo em que o extremo acabou por ser figura de destaque, ao marcar o segundo golo do FC Porto, com um espetacular remate de fora da área.

«Liguei antes do jogo para lhe desejar boa sorte e dei sorte», destaca ainda Pedro Lima entre muitos sorrisos.

Ora veja: