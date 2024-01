Pepe, capitão do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido diante do Boavista (1-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

O FC Porto entrou bem, marcou primeiro, qual é a sensação de sair daqui sem a vitória?

- É uma pena, é uma pena, fizemos de tudo para ganhar este jogo. Eles fizeram o golo do empate numa falta de concentração da nossa equipa. Temos de estar melhores preparados para não sofrer estes golos, a equipa reagiu ao máximo, eles fecharam-se lá atrás, procurámos dar muita largura ao jogo e tentar encontrar espaços interiores para depois explorar a linha defensiva deles. Em algumas ocasiões conseguimos, mas não fomos tão eficazes para sair daqui com uma vitória. Há que continuar a trabalhar. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e assim foi.

O lance do empate surgiu num lance de bola parada, foi uma desconcentração?

- Também temos de dar mérito ao Boavista, o Boavista também trabalha, tem as suas possibilidades, as duas teorias para poder desmontar aquilo que nós trabalhamos. Acho que o mais importante é a equipa ter reagido bem na segunda parte, tivemos um controlo do jogo absoluto. Como já disse, procuramos dar muita largura, muita profundidade, mas a equipa do Boavista fechou-se bem. Jogamos muito pouco [em termos de minutos], tem sido já assim durante a época. Somos uma equipa intensa, uma equipa que quer estar sempre a jogar. O Boavista também tem as suas qualidades, tem jogadores com qualidade, mas a sensação que me dá é que a partir do minuto 70 jogamos muito pouco futebol. É inadmissível. Só ao minuto 90 é que o árbitro deu amarelo ao guarda-redes do Boavista. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho. É tempo de nos unirmos. De nos fecharmos, para poder encarar esta época que vai ser bastante difícil.

Qual o significado dos cinco pontos de distância para o Sporting? Por outro lado, os adeptos apoiaram até ao último segundo, mas depois também cobraram a equipa...

- Com todo o direito. Temos de agradecer o apoio deles, lamentamos, queríamos sair daqui com uma vitória, mas não foi possível. Temos de continuar a trabalhar, ainda nada está perdido: temos de continuar focados nos nossos objetivos.