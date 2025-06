Pepê Aquino somou pouco mais de quarenta minutos no Mundial de Clubes e tem sido apontado à porta de saída do FC Porto, mas a verdade é que o brasileiro está já focado na próxima temporada, pelo menos, é o que dá e entender numa publicação no Instagram.

«Focar para na próxima época não cometer os mesmos erros!! Tudo passa…», escreveu o jogador brasileiro numa publicação nas redes sociais.

Pepê esteve às ordens de Martin Anselmi no Mundial de Clubes, mas não foi titular em nenhum dos três jogos que o FC Porto realizou nos Estados Unidos.

Na estreia, frente ao Palmeiras, Pepê saltou do banco para jogar os últimos 22 minutos, mas depois não foi utilizado frente ao Inter Miami e voltou a somar mais 21 minutos, na despedida, frente ao Al Ahly.