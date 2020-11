O FC Porto disputou os últimos dois encontros sem Pepe. O internacional português falhou a visita a Paços de Ferreira devido a um teste inconclusivo e não alinhou contra o Marselha por lesão.



Confrontando com as situações, o defesa optou por não falar do teste e explicou o problema físico que tem e que o afastou da partida da Liga dos Campeões.



«Não queria pronunciar-me sobre o [teste] inconclusivo pelo respeito que tenho pelas pessoas que já foram. Sobre a lesão, foi num lance contra o Manchester City. Ainda pude fazer mais dois jogos, mas agravou-se e juntamente com o treinador e departamento médico, resolvemos parar. A época é longa e temos muito para caminhar até aos nossos objetivos», disse.



Pepe, recorde-se, renovou esta quarta-feira pelos campeões nacionais até 2023.