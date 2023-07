Pepe foi um dos internacionais que se apresentou, esta segunda-feira, nos trabalhos de pré-temporada do FC Porto. O internacional português admitiu que «já tinha saudades» de regressar aos treinos.



«Sim, já tinha saudades. Estava a ver os meus companheiros treinarem através das redes sociais do FC Porto. Estava em casa com o desejo de poder voltar ao Olival e começar a pré-temporada», referiu, aos meios do clube.



Refira-se que os dragões partem esta segunda-feira para o Algarve, onde vão estagiar até dia 26 de julho. Durante esse período no sul do país, os azuis e brancos têm duelos agendados contra Portimonense (dia 19), Cardiff (dia 22), Wolverhampton (dia 25) e Estrela da Amadora (dia 26).