Se não comentou a solicitação do Sporting à Comissão de Instrutores da Liga para que elabore um auto de flagrante delito, Pepe não deixou passar em claro a queda do adepto dos leões na bancada, no jogo da 5.ª jornada da I Liga, realizado no passado sábado em Alvalade.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, a contar para a Liga dos Campeões, Pepe deixou uma «palavra de conforto» ao adepto dos verde e brancos, esperando que o mesmo esteja bem, enaltecendo ainda o regresso do público às bancadas nas últimas semanas.

«Quero deixar uma mensagem para o adepto do Sporting que caiu. No intervalo do jogo falámos se tínhamos visto, alguns viram e outros não. Espero que ele esteja bem. Dar uma palavra de conforto, isso sim faz falta: os adeptos. Gostamos de jogar com os adeptos e isso faz parte do espetáculo», afirmou Pepe.

