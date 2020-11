Com a renovação de contrato com o FC Porto, Pepe vai jogar no Dragão até aos 40 anos. O internacional português defendeu que a idade é apenas um número e deixou em aberto a possibilidade de prolongar por mais dois anos.



«Esta renovação representa muita coisa. Sou muito realista e o presidente acabou de falar do rendimento. A idade é apenas um número. O que vale é o rendimento e a minha capacidade no campo e nos treinos. Não conseguem ver o trabalho diário, mas é isso que nos permite chegar bem ao jogo e com capacidade de desenvolver o que sabemos. Desde que um jogador completa 30 anos já dizem que é velho. Vou fazer quase 40. Tenho a felicidade de ter bons treinadores, bons profissionais que cuidam da suplementação e do descanso. Estou num grande clube que me proporciona tudo isso. São dois anos, até aos 40, mas quem sabe não pode ser até aos 42 anos», referiu, corroborando o que tinha dito o presidente portista.



O luso-brasileiro fez ainda questão de dizer que a ligação aos dragões vai mais além do que está assinado no novo contrato.



«A minha vitória, como já disse, é acordar todos os dias e agradecer a Deus por estar num grande clube e rodeado de excelentes profissionais. Podem pensar que são mais dois anos, mas a minha ligação vai ser sempre eterna», garantiu.