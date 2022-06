Pepe aponta para a uma vitória na Liga dos Campeões na próxima temporada. Em entrevista às plataformas do clube, o capitão do FC Porto fala do novo equipamento alternativo, fala dos segredos da sua longevidade e, aos 39 anos, traça objetivos ambiciosos para a próxima temporada.

Pepe apresentou-se com a nova camisola alternativa para a nova época, «com um azul muito lindo», inspirado na primeira final europeia do FC Porto, em 1984, na extinta Taça das Taças. Uma nova camisola que o Pepe vai vestir na Liga dos Campeões com um objetivo claro. «Para poder ganhar. Representamos um clube vencedor que em qualquer prova que entra, entra para ganhar. Espero que esta camisola nos possa dar muitas alegrias e possamos sonhar com esse título europeu», começou por destacar, numa entrevista às plataformas do clube.

Uma conversa em que o capitão do FC Porto também falou na união do plantel que levou à conquista da «dobradinha». «Foi uma época muito positiva para todos nós, essa coesão é uma característica muito vincada neste grupo, o importante é defendermos o nosso clube, o nosso treinador, é fazer aquilo que ele nos pede. É muito gratificante para mim, como capitão, representar esses jogadores que temos no nosso plantel», destacou.

Um balneário em sintonia que foi mais fácil liderar. «Sim, cada um com as suas diferenças, mas quando todos nós lutamos e quando temos o objetivo de querer ganhar, as coisas tornam-se muito mais fáceis», comentou.

Uma carreira recheada de títulos que surpreende, acima de tudo, pela longevidade. O que motiva Pepe aos 39 anos? «O futebol. Poder acordar e poder vir trabalhar aqui no Olival, poder defender estas cores que eu represento, poder representar uma região como o Norte também. Sinto-me um privilegiado por poder jogar futebol, por poder fazer aquilo que mais amo que é jogar futebol. Sinto-me feliz todos os dias em que acordo e posso vir para o Olival fazer o que mais amo», contou.

Aos 39 anos, o central mantém uma forma invejável. «O maior segredo é muito trabalho. Tenho sorte de ter um staff técnico que exige muito de nós jogadores, não só dentro do campo, mas também fora. O departamento médico é muito bom também, todos que trabalham no FC Porto fazem que eu, aos 39 anos, possa dar o meu contributo, possa dentro das quatro linhas dar o meu melhor», acrescentou.

Quanto aos sonhos para a próxima temporada. «Espero uma época de títulos de conquista. Nós nunca tínhamos ganho à Juventus e, com o mister Conceição, ganhámos. Espero que esta camisola possa dar uma Champions e que todos possamos festejar no final da temporada», referiu ainda.