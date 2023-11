Pepê fala em Pepe como um fator de motivação no balneário do FC Porto e, em entrevista à Revista Dragões, aborda o exemplo do veterano capitão e também a exigência que Sérgio Conceição coloca tantos nos treinos, como nos jogos.

Pepe já vai a caminhos dos 41 anos, mas continua a ser um dos jogadores mais admirados no balneário do FC Porto por tudo o que conquistou ao longo da carreira, não só no FC Porto, mas também no Real Madrid e na Seleção.

«O profissionalismo que ele tem é algo incrível. Ele ganhou quase tudo no futebol, ao nível nacional e internacional [só lhe falta o Mundial de Clubes] e você vê a dedicação, o foco que ele tem, independentemente com quem a gente vai jogar. Você vê que ele é um cara vitorioso que quer vencer sempre. Tê-lo no nosso balneário é algo que nos motiva ainda mais porque vemos um cara que conquistou tudo e ainda quer conquistar mais. É um incentivo para que a gente possa querer isso também», destacou Pepê.

Na mesma entrevista, Pepê assume as dificuldades que sentiu para se adaptar às exigências de Sérgio Conceição e à intensidade do futebol europeu.

«No início foi bem complicado. O míster é um cara que cobra sempre o máximo, tanto nos treinos, como nos jogos. No começo custou-me um pouco porque o futebol não é tão intenso na América do Sul. Foi um pouco difícil, mas, graças a Deus, pude me adaptar bem», destacou ainda.