Pepe, capitão do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), em jogo da 34.ª e última jornada da Liga:

[Foi preciso acelerar na segunda parte para o FC Porto chegar à vitória?]

- Primeiro quero dar os parabéns aos adeptos que foram fantásticos a época toda. Em relação ao jogo, entrámos fortes na primeira parte, o Estoril praticamente não teve oportunidades. Podíamos ter saído com o resultado a nosso favor antes do intervalo, mas a segunda parte também foi nossa. Conseguimos a vantagem com naturalidade, fomos a equipa que trabalhou mais.

[Ovação quando saiu?]

- Significa muito, é o clube que eu amo. Agradecer a estes adeptos que sempre acreditaram na equipa. Aqui em Portugal há alguns iluminados em vários programas que se calhar nunca deram um pontapé numa bola e quiseram manchar a nossa época. Continuem dessa maneira, é assim que nos ajudam a alimentar contra tudo e contra todos.

[Este é o título mais incontestável?]

- Acredito que todos os títulos são especiais, este sabe melhor porque antigamente era só uma luta entre FC porto e Benfica, agora também entrou o Sporting. Eles o ano passado foram campeões, mas este ano contra factos não há argumentos, fomos a melhor equipa. A tendência é batermos recordes, deixar a fasquia muito alta para que outros clubes ou mesmo nós consigamos passar esses números.

[Pepe vai durar até quando?]

- Tenho mais um ano de contrato. Nós que andamos neste mundo, neste dia a dia, estamos sujeitos a lesões, não só eu. O mais importante é terá a força mental que nós temos para poder ultrapassar esses acontecimentos. Graças a Deus trabalhamos com muita seriedade aqui no FC Porto, para podermos dar o nosso melhor, o nosso máximo por este clube.