Declarações do defesa do FC Porto, Pepe, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«A equipa está toda de parabéns pelo trabalho que fizemos, não só neste jogo. O Sporting vem de um momento muito bom, mas soubemos anular muitos pontos fortes do Sporting. Fica o espírito de sacrifício da equipa, mais de um ano a trabalhar, nunca parámos, nem durante o confinamento. Respeitámos muito o objetivo de sermos campeões e todos nós estamos de parabéns, todos os que fazem parte do FC Porto.

[O que fez do FC Porto campeão] Acima de tudo é a união que tivemos. Sabemos que representamos uma região bastante importante do país e todos nós nos identificamos muito com esta região. Naquelas horas de bastante sacrifício fomos buscar o pontinho de força para superar as adversidades. Se não me engano, no primeiro jogo com o Gil Vicente disse que perdemos juntos e ganhamos juntos, hoje é uma prova disso. Não só nós jogadores, mas todo o clube e os adeptos.

[Foi a alma da equipa que permitiu chegar ao título] Eu acho que é um pouco daquilo que já disse, não tivemos ferias, trabalhámos sempre. Trabalhámos sempre com o intuito de buscar a perfeição. É difícil, mas fomos sempre em busca disso. O espírito que tivemos, o acreditar do mister, ele sempre acreditou. Hoje está aqui o resultado.

[Festejar sem adeptos] É triste, mas é o que a nossa sociedade tem de passar. É uma situação nova para todos nós, difícil para nos, não é fácil fazer muitos testes para podermos jogar, mas o que importa é podermos festejar com este grupo que é fantástico, respeitando as normas da DGS, porque isso é o mais importante. Queria mandar um beijinho para as minhas filhas, são os meus pilares e fazem com o que eu hoje possa estar aqui a jogar.»