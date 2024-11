O FC Porto perdeu pela primeira vez três jogos seguidos, o que não acontecia há 16 anos. Os dragões estão a seis pontos do líder da Liga, o Sporting, e já foram eliminados da Taça de Portugal.



Pepe assumiu que o momento é difícil, mas recusou responder se Vítor Bruno é o homem certo para liderar a equipa.



«Como portista, é difícil. Fico triste porque é um clube do qual gosto muito e que está habituado a ganhar. Agora não faço parte do dia a dia, por isso não posso alongar-me muito. Sei do que se passa pela comunicação social, mas também sei, pelo tempo que passei lá dentro, que é um momento difícil», referiu aos jornalistas, à margem da inauguração da Arena Portugal.



«Se Vítor Bruno é o homem certo? Essa pergunta tem de ser feita ao presidente. Ele é que escolhe. É muito delicado falar neste momento, porque não sei o que se passa lá dentro. Obviamente, conheço-o porque trabalhei cinco anos e meio com ele. Mas ele era o adjunto quando eu era jogador, agora é treinador principal e não sei como são as dinâmicas», acrescentou ainda.



O antigo internacional português e capitão do FC Porto disse não saber «se era preciso um Pepe» deixou um conselho ao grupo. «Neste momento é trabalhar muito e falar pouco para regressar rápido às vitórias», concluiu.