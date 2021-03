Pepe, capitão do FC Porto, e declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), no Estádio do Dragão, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[38 anos, decisivo frente à Juventus, novamente decisivo hoje, qual é o segredo?]

- Trabalho, muita paixão, amo aquilo que faço. O clube dá-me todas as possibilidades para poder trabalhar em alto nível e estou muito feliz,

[O jogo estava amarrado e é o Pepe que desbloqueia. Análise ao jogo]

- Temos de dar mérito à equipa do Paços, é uma equipa bem trabalhada, não deixa espaços. Procurámos muito a profundidade, muitas jogadas pelas laterais para tentar desequilibrar e conseguir os centros, mas acho que a equipa trabalhou sempre com espírito de vencer este jogo que era importante para nós. Agora vamos entrar num ciclo de semana, depois de quase três meses jogar a cada três dias. Vamos ter mais tempo para trabalhar, para recuperar melhor os jogadores que estão com pequenas mazelas. Mas estou muito feliz com o resultado.