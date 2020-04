Mesmo com a suspensão do campeonato devido à pandemia de Covid-19, Pepe mantém vivo o sonho de festejar o título de campeão nacional pelo FC Porto na Avenida dos Aliados. Os portistas, lembre-se, ocupam o primeiro lugar da Liga quando esta foi interrompida.



«O meu sonho é voltar a ser campeão. Estávamos muito perto, mas o campeonato teve de parar, devido a este problema que afetou o mundo. Não tive a sorte de festejar na Avenida dos Aliados, porque festejávamos sempre no Dragão, mas quero muito ir aos Aliados festejar o título de campeão», disse aos meios do clube, lembrando as conquistas nas épocas 2005/06 e 2006/07.



Após mais de um ano de trabalho com Sérgio Conceição, internacional português desfez-se em elogios ao técnico. «Espero que Sérgio Conceição continue muito anos no FC Porto para dar alegrias a todos nós. É cinco estrelas, é top», referiu.



Desafiado a eleger os cinco melhores argentinos com quem jogou, Pepe incluiu um atual colega de equipa: Marchesín.



«Lucho, Lisandro López, Marchesín, Dí Maria e Gago», atirou, deixando de fora Higuaín, por exemplo, com quem partilhou o balneário no Real Madrid.



Embora já conte com 37 anos, o defesa dos azuis e brancos pretende continuar a jogar «alguns anos».



«Sou muito disciplinado no que tenho de fazer. Acredito que ainda tenho alguns anos pela frente. Ainda sinto nervosismo e o bichinho dentro de mim», concluiu.