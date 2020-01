Pepe lesionou-se aos 24 minutos do jogo com o Sporting, em Alvalade, numa disputa com Vietto, em que o argentino lhe dá um pontapé involuntário no tornozelo. Um minuto depois, foi substituído por Mbemba.

A primeira avaliação do FC Porto aponta para um traumatismo na perna esquerda, sendo que o clube indica também que o jogador terá de ser reavaliado esta segunda-feira, altura em que se perceberá melhor a lesão.