Mariusz Piekarski, empresário de Oskar Pietuszewski, revela que tem recebido muitas sondagens sobre o prodígio do FC Porto, mas também diz que «seria uma completa loucura» mudar agora de clube, antes do Campeonato do Mundo e da oportunidade de, na próxima época, jogar na Liga dos Campeões. O empresário está convencido que o jovem de 17 anos vai valorizar-se ainda mais e até admite que possa ficar mais dois anos no Dragão.

«Acho que ele vai ficar no FC Porto mais uma época. O interesse continua a ser enorme, mas não temos planos de mudar de clube. Isso seria uma completa loucura. O Oskar sente-se muito bem no FC Porto, falei com ele, está feliz e a ganhar experiência. Talvez daqui a um ano, depois de mais uma época na liga portuguesa e de ter jogado na Liga dos Campeões, haja uma reavaliação e ele possa pensar no que fazer a seguir», começou por referir o representante do jovem polaco em entrevista ao canal de YouTube Foot Truck [ver no final do artigo].

Um plano a longo prazo que até pode vir a ser dilatado. «Ainda assim, não é imperativo que ele tenha de sair daqui a um ano. Talvez daqui a dois anos», acrescentou Piekarski.

Além do furor que gerou no FC Porto desde janeiro, Pietuszewski também é um fenómeno de popularidade na Polónia, sobretudo entre os mais jovens, mas Piekarski garante que o jovem jogador está a ser bem acompanhado em termos de marketing.

«É inteligente rodearmo-nos de pessoas mais inteligentes do que nós. Se chegarmos à fase em que existam propostas, e elas já existem, vamos recorrer a empresas especializadas nisso. Não tenho qualquer preocupação com o Oskar. É um típico rapaz de Podlasie, sempre sorridente, genuíno, ambicioso, analisa muito, quer alcançar algo grande no futebol, mas continua a ser natural», destacou o empresário.

Mariusz Piekarski destacou ainda a logística que teve de mover para que o jovem não se atrasasse nos estudos. «Havia o receio da escola, do exame final e de como o skar iria conciliar tudo isso com o FC Porto, mas tudo correu na perfeição. Eles jogavam às 21h30 [20h30 em Portugal] de domingo e o exame final era na segunda-feira manhã. Reservei um jato para o aeroporto de Modlin e estava lá um motorista à espera dele, para que ele tomasse um banho rápido e fosse direto para o exame», explicou ainda o representante de Pietuszewski.