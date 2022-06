O administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, foi suspenso e multado pelo Conselho de Disciplina da FPF assim como o assessor do clube, Rui Cerqueira, na sequência dos incidentes na garagem do Dragão após o Clássico com o Sporting. Por sua vez, Sérgio Conceição foi absolvido.



O presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, não se alongou sobre o assunto, sublinhando que este «está encerrado».



«Não merecem qualquer comentário. Foi muito falado e no final a montanha pariu um rato. Dizia-se que o Sérgio Conceição tinha dito e que tinha feito... Nem sequer estava perto da situação. O que passou foi traduzido nos castigos do Conselho de Disciplina. O nosso administrador Vítor Baía assumiu que insultou o outro cavalheiro e o Rui Cerqueira, porque era reincidente e teve uma pena maior. O assunto está encerrado», limitou-se a dizer.



Além dos castigos aplicados aos elementos do FC Porto, também o presidente do Sporting e o responsável pela comunicação dos leões foram multados pelos incidentes do clássico.