Fredy Guarín demorou a afirmar-se como indiscutível do FC Porto. Villas-Boas lançou várias vezes o internacional colombiano a partir do banco, algo que não agradava ao jogador. Após uma boa sequência dos jogos como suplente utilizado, o médio atualmente no Vasco da Gama irritou-se com o treinador e desabafou nas redes sociais.



«Nessa equipa pouco importava quem jogava. Houve uma altura em que entrava e marcava. Mas queria ser titular. Um dia fiquei muito chateado com o Villas-Boas. Entrei cinco minutos no jogo contra o Sp. Braga e depois fiz um tweet a perguntar o que mais tinha de fazer para jogar no FC Porto. No dia seguinte, o Villas-Boas chamou-me e disse-me: 'Fredy, que m**** é esta? Por que razão estás a fazer isto? Fica tranquilo. Agora não posso colocar-te a titular, continua a trabalhar'. Trabalhei, trabalhei e no fim ganhei», lembrou.



O «cafetero» recordou um episódio com o presidente dos dragões, Pinto da Costa, na véspera da partida frente ao Spartak, da Liga Europa.



«Não treinávamos no dia seguinte aos jogos. Depois recuperávamos, treinávamos e jogávamos. Era tudo automático. Fui à conferência da véspera do jogo do Spartak e o presidente disse para dizer que ia marcar no dia seguinte. Pensei 'não vou dizer nada'. Ele costumava ir às conferências, estava a olhar para mim e a gesticular para eu dizer. Não disse nada com vergonha. No dia seguinte, marquei e ganhámos. Depois do jogo ele disse-me: 'Então pá? Quando digo para dizeres,tu dizes porque vai ser assim.' Fiz a melhor época da minha carreira. Parecia um atacante», relatou.