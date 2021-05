O presidente do FC Porto Pinto da Costa classificou como «oportunista» o anunciado regresso dos adeptos aos estádios previsto para a última jornada da Liga, considerando que o Governo foi à «boleia» da UEFA na sequência da escolha do Estádio do Dragão para a final da Liga dos Campeões.

«É uma medida oportunista e que eu reprovo porque vai contra a verdade desportiva, pois cria uma desigualdade entre as equipas que jogam em casa e as que jogam fora. Há jogos importantes, decisivos, e há equipas que vão ter apoio e outras não. Isto é colocar as equipas e os clubes em desigualdade», destaca o líder em declarações publicadas no site do FC Porto.

O dirigente defende que a abertura ao público devia ter sido aprovada para as duas últimas jornadas, paras que todas as equipas pudessem fazer um jogo diante dos respetivos adeptos.

«Só serve para limpar esta atitude estúpida de permitir que haja milhares de pessoas em todos os espetáculos em recintos fechados e no desporto não seja possível. É realmente lamentável que não se defenda a verdade desportiva e que não tenham feito pelo menos nas duas últimas jornadas para que todos os clubes pudessem ter a oportunidade de ter o apoio do seu público», prosseguiu.

Por outro lado, o presidente do FC Porto congratulou-se com a escolha do Estádio do Dragão para a final da Liga dos Campeões, destacando o facto do jogo contar com duas equipas que a equipa de Sérgio Conceição defrontou esta época.

«É uma prova de confiança na estrutura do FC Porto, porque não é fácil num tão curto espaço de tempo, e só hoje tivemos a confirmação oficial de que a final ia ser realizada no nosso estádio. É uma prova de confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza de que tudo irá correr da melhor forma», destacou ainda.