O presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira, teceu duras críticas a Sérgio Conceição numa conversa privada que acabou por se tornar pública nas redes sociais. Esta quarta-feira, o presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, respondeu ao autarca.



«Como encarei? Não encarei. Para mim isso não é assunto, cada um tem a possibilidade de exprimir o que entende. Não me afetou nada. O Sérgio Conceição é treinador do FC Porto, foi uma escolha pessoal minha e enquanto estiver no FC Porto, ele será sempre o treinador. Espero que fique por muitos anos porque gosto é de ver o FC Porto a ganhar», disse aos jornalistas, à margem da apresentação do livro «Domingos Paciência - Biografia Desportiva» que decorreu no Museu portista.



O líder do FC Porto sublinhou que Rui Moreira não lhe teceu quaisquer explicação acerca do que disse.



«Não falou comigo nem tem de falar. É a sua opinião, evidentemente não vou comentar a opinião dos outros. Dou liberdade a todos de dizerem ou escreverem... como não tenho redes sociais, não li, mandaram-me uma mensagem a informar. Ele é livre de comentar o que quiser. O Sérgio Conceição é uma escolha minha, feita em boa hora, espero que esteja muito tempo no FC Porto e tenha muito sucesso, sucessos iguais aos que tem tido até ao momento», referiu.



Pinto da Costa recusou pronunciar-se sobre o protesto do jogo contra o Arouca, mas considerou o que se passou no Dragão no último domingo «uma palhaçada».