Na cerimónia de apresentação oficial das contas do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, anunciou que o clube já segurou um dos jogadores que está em final de contrato. Aliás, o presidente dos dragões garantiu que o clube «quer e vai manter» Diogo Costa e Fábio Vieira, dois jovens cujos vínculos terminam em 2022.



«Há um jogador que já renovou, mas só vamos tornar público quando entendermos. Há outros que também estão para renovar. O Engenheiro Luís Gonçalves e o Vítor Baía estão sempre em cima desses assuntos. Não vamos entrar em loucuras e pagar seis ou sete milhões de euros para dizer que um jogador não saiu a custo zero. Prefiro isso do que dizerem que o FC Porto não pode pagar», referiu, em declarações aos jornalistas.



«Diogo Costa e Fábio Vieira? É evidente que o FC Porto tem interesse em manter esses jogadores e vai mantê-los», acrescentou.



Além de Fábio Vieira e Diogo Costa, Mbemba e Corona são os outros jogadores que estão em final de contrato com os azuis e brancos.