Polónia: Bednarek e Kiwior convocados para a seleção
Defesas do FC Porto serão opções para os jogos com Nova Zelândia e Lituânia
A Polónia anunciou os eleitos para os próximos compromissos internacionais e os defesas Jan Bednarek e Jakub Kiwior, ambos do FC Porto, estão entre os convocados.
A seleção polaca vai jogar um particular contra a Nova Zelândia, a 9 de outubro, e um encontro a contar para a qualificação para o Mundial 2026, frente à Lituânia, a 12 de outubro.
Na presente temporada, Bednarek participou nos nove jogos que o FC Porto realizou, já Kiwior fez quatro encontros pelos dragões.
Jan Bednarek soma 71 internacionalizações e um golo pela Polónia, enquanto que Jakub Kiwior realizou 37 jogos e marcou dois golos pela seleção polaca.
