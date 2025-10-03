A Polónia anunciou os eleitos para os próximos compromissos internacionais e os defesas Jan Bednarek e Jakub Kiwior, ambos do FC Porto, estão entre os convocados.

A seleção polaca vai jogar um particular contra a Nova Zelândia, a 9 de outubro, e um encontro a contar para a qualificação para o Mundial 2026, frente à Lituânia, a 12 de outubro.

Na presente temporada, Bednarek participou nos nove jogos que o FC Porto realizou, já Kiwior fez quatro encontros pelos dragões.

Jan Bednarek soma 71 internacionalizações e um golo pela Polónia, enquanto que Jakub Kiwior realizou 37 jogos e marcou dois golos pela seleção polaca.