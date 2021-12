Sexto lugar, 20 pontos, 13 golos marcados e nove sofridos. O registo ofensivo do Portimonense não é dos melhores, mas tem bastado para um bom início de campeonato da equipa de Paulo Sérgio, acompanhado por uma prestação defensiva assinalável: são apenas nove golos sofridos em 12 jornadas, que conferem aos algarvios o estatuto de quarta defesa menos batida da I Liga, a seguir a Sporting (4), Benfica (7) e FC Porto (8).

À espera de um jogo «historicamente» difícil, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou às dificuldades que pode encontrar em Portimão e ao que é que a equipa azul e branca tem de fazer para superar o adversário e somar três pontos, numa jornada que é de dérbi entre Benfica e Sporting, também na sexta-feira.

«Históricos a mim não me dizem muito, é sempre muito difícil jogar em Portimão e temos, no passado bem recente, a prova disso, com jogos ganhos já para lá dos 90 minutos, ao cair do pano como se costuma dizer, sempre com uma réplica interessante do Portimonense, que tem-nos habituado a ter grupos com alguns jogadores com qualidade acima da média. Este ano também os tem, aliou isso à capacidade que a equipa tem de sofrer pouco, porque tem jogadores fisicamente fortes, com impacto físico interessante no jogo», começou por dizer Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

«É uma equipa que se organiza bem, muito vertical, incisiva nos ataques rápidos à baliza do adversário. Pode ser até das equipas que nem cria muitas situações, mas nas que cria, é extremamente eficaz. E não estou a dizer “penso eu”. Sei que é assim. Os dados dizem-me isso. Estamos precavidos para um jogo difícil. Depois das equipas chamadas grandes, é a equipa com a melhor defesa, com mais um golo sofrido do que nós. Cabe-nos continuar a criar muitas situações - e estou a falar no último terço - e sermos um pouco mais eficazes no capítulo da finalização, continuarmos a ser a equipa concentrada e forte no nosso processo defensivo e em todos os momentos desse processo, porque ser defensivamente forte tem muito que ver com a forma como atacamos. Se estivermos atentos ao que somos como equipa, o jogo poder-se-á tornar dentro do que queremos. Se não for, teremos, com certeza, alguma dificuldade. Já a vamos ter. As equipas adversárias criam as suas dificuldades e, se não formos exigentes, com as nossas características, vamos ter mais», apontou Conceição.

O Portimonense-FC Porto abre a jornada 13 da I Liga e tem início às 19 horas de sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.