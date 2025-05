Ricardo Quaresma considera que Rodrigo Mora «tem tudo para ser um craque», mas também diz que «é preciso dar-lhe tempo». Uma avaliação do antigo internacional português sobre o jovem avançado do FC Porto que acaba de ser chamado à Seleção Nacional, à margem da inauguração de um campo de futebol em Chelas, de promoção da inclusão social pelo desporto.

«Tem tudo para ser um craque. Acho que é preciso dar tempo ao miúdo e não lhe meter tanta pressão. Ainda é um miúdo. O talento está lá e tudo depende dele», disse Ricardo Quaresma em conversa com os jornalistas, no final do evento.

Aos 41 anos, Quaresma encontra-se afastado do futebol profissional há três anos, quando deixou o Vitória de Guimarães em 2021/22, depois de passar por Sporting, FC Porto, Barcelona, Inter Milão, Chelsea, Besiktas, Al Ahli Club e Kasimpasa.

«Uma coisa é jogar entre amigos e outra é o futebol profissional, são coisas muito diferentes. Enquanto tiver prazer de jogar, vou jogar. Estaria a mentir se dissesse que estou pronto para voltar. Estou bem como estou, a aproveitar», referiu.

A final da Liga dos Campeões disputa-se na próxima semana, a 31 de maio, entre a sua antiga equipa Inter Milão e os franceses do Paris Saint-Germain, que conta com vários portugueses no plantel, com Quaresma a desejar «uma grande final, com talento».

«Vai ser uma grande final. Temos jogadores portugueses no Paris Saint-Germain e um treinador [Luis Enrique] que foi meu capitão em Barcelona, que merece o meu respeito e admiração. Eu joguei no Inter Milão e, por isso, desejo boa sorte às duas equipas e que ganhe o melhor. Acredito que vai ser um grande espetáculo, porque há talento para isso», apontou o campeão europeu por Portugal no Europeu 2016.

Por outro lado, a Liga dos Campeões feminina realiza-se em Lisboa, este sábado, no Estádio de Alvalade, e Ricardo Quaresma elogiou o crescimento do futebol no feminino e o nível das jogadoras. «O futebol feminino está a crescer e estão de parabéns por, em tão pouco tempo, crescerem como têm vindo a crescer. Espero que cresçam ainda mais e estejam ao nível do futebol masculino. Temos jogadoras com muita qualidade e temos de ter atenção, tendo os olhos postos nestas jogadoras», realçou também Quaresma.

Sobre a iniciativa que o levou até Chelas, o antigo extremo considerou importante a existência de mais campos para dar melhores condições aos jovens oriundos de bairros marginalizados, até para promover o futebol de rua no mundo do futebol.

«O futebol já tem falta da rua. É cada vez mais importante aparecerem mais jovens da rua no mundo do futebol. Se formos ver os melhores de sempre, vieram daqui, da rua. Estas iniciativas fazem falta para dar condições a estes miúdos», comentou.

A iniciativa, que contou com o apoio da UEFA e ajudou também a promover a final feminina da Champions, entre Arsenal e FC Barcelona, teve ainda a participação da internacional lusa Tatiana Pinto e da fadista Sara Correia, natural de Chelas.