Para além do FC Porto, há mais três grandes campeonatos que já encontraram o campeão nacional: a Alemanha, a Itália e os Países Baixos. Em Espanha o Barcelona só precisa de mais um ponto e em França o PSG também está perto de fechar essa discussão.

Para além destes quatro campeões, há mais quatro equipas que já garantiram o apuramento para as competições internacionais (e já sabem que competição vão disputar), havendo também nove formações que já foram condenadas à descida de divisão.

Mas há muitas decisões ainda por tomar. Em Portugal, por exemplo, Benfica e Sporting lutam pelo segundo lugar e pelo apuramento para as pré-eliminatórias da Champions, sendo que em Espanha, entre o sexto e o 18.º lugar todas as equipas tanto podem descer... como ir à Europa.

Aliás, o Celta de Vigo está em sexto, o que é uma posição de apuramento para a Liga Conferência, mas ainda não se livrou da descida de divisão. Louco, não é? Venha daí perceber tudo o que se passa nas grandes Ligas.

Portugal: FC Porto é campeão

O FC Porto já é campeão, Benfica e Sporting lutam pelo outro lugar de apuramento para a Liga dos Campeões (via pré-eliminatória), Sp. Braga e Famalicão ainda lutam pelo quarto lugar (que pode dar acesso à Liga Europa) e Gil Vicente ainda luta com Famalicão pelo quinto (que pode dar acesso à Liga Conferência). No fundo da classificação, o AVS já desceu de divisão, mas Tondela, Casa Pia e Estrela Amadora ainda têm tudo em aberto: podem salvar-se, podem descer ou podem ir ao play-off de descida. O Nacional só precisa de um ponto para garantir a permanência.

1.º FC PORTO, 85 Campeão

2.º Benfica, 76 Direto na Champions

3.º Sporting, 73 (menos um jogo) Liga Europa

4. Sp. Braga, 57 Liga Europa

5.º Famalicão, 52 Liga Conferência (provável)

6.º Gil Vicente, 50

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14.º Nacional, 31

15.º Estrela Amadora, 28

16.º Casa Pia, 26 Play-off de descida

17.º Tondela, 25

18.º AVS, 17 Descida direta

Espanha: Barcelona quase campeão

Em Espanha a confusão é geral, a quatro jornadas do fim do campeonato. Só duas equipas, aliás, sabem já têm o destino traçado: o Villarreal garantiu a Liga dos Campeões e o Oviedo sabe que já desceu de divisão. De resto, o Barcelona está quase a ser campeão, mas para isso precisa de empatar o El Clasico, em casa, com o Real Madrid. Se perder frente ao rival, então precisa de ganhar um dos três jogos em falta. Entre o sexto e o 18.º lugar, ou seja, do Celta de Vigo ao Alavés, todas as equipas tanto podem descer... como ir à Europa. Por exemplo, o Celta está em sexto, em posição de apuramento para a Liga Conferência, mas ainda não se livrou ada descida. Matematicamente é possível, claro. O Levante, de Luís Castro, já não pode ir à Europa, mas pode ainda evitar a descida.

1.º Barcelona, 88 Campeão

2.º Real Madrid, 77

3.º VILLARREAL, 68

4.º At. Madrid, 63 Direto na Champions

5.º Betis, 53 Liga Europa

6. º Celta Vigo, 47 Liga Conferência

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16.º Girona, 38

17.º Sevilha, 37

18.º Alaves, 36

19. º Levante, 33

20.º OVIEDO, 28 Descida direta

Inglaterra: tudo em aberto pelo título

Já em Inglaterra, com três jornadas para jogar, a confusão é também muito grande. Apenas três equipas têm o destino traçado: o Man. United apurou-se para a Liga dos Campeões, o Burnley e o Wolverhampton já desceram ao Championship. De resto, Arsenal e Man. City prometem levar a luta pelo título até ao fim. O Liverpool e o Aston Villa precisam (no máximo) de quatro pontos para garantir também a Champions, mas a partir daí está tudo em aberto. Há dez equipas que ainda podem ir matematicamente à Europa (tanto Liga Europa como Liga Conferência) e há cinco que lutam por fugir ao último lugar de descida.

1.º Arsenal, 76 Campe ão

2. º Manchester City, 71 (menos um jogo)

3. º MANCHESTER UNITED, 64

4.º Liverpool, 58

5.º Aston Villa, 58 Diretos no Champions

6. Bournemouth, 52 Liga Europa

7.º Brentford, 51 Liga Conferência

8.º Brighton, 50

9.º Chelsea, 48 (menos um jogo)

10.º Fulham, 48 (menos um jogo)

11.º Everton, 47

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14.º Leeds, 43

15.º Crystal Palace, 43 (menos um jogo)

16.º Nottingham, 42

17.º Tottenham, 37

18.º West Ham, 36

19.º BURNLEY, 20

20.º WOLVERHAMPTON, 18 Descida direta

Alemanha: título entregue ao Bayern

Na Alemanha também já há algumas decisões finais. O Bayern Munique, já se sabe, é campeão e o Borussia Dortmund já garantiu a Liga dos Campeões. Estão ainda em aberto mais dois lugares de Champions, sabendo-se que Leipzig, Leverkusen, Estugarda e Hoffenheim já garantiram as provas europeias, falta definir se através da Liga dos Campeões ou da Liga Europa. Na luta pela fuga à despromoção, ainda há dois lugares abertos na descida direta e outro no play-off. O Heidenheim, por exemplo, já não pode chegar a um lugar de permanência, mas ainda pode ir play-off.

1.º BAYERN, 83 Campeão

2.º BORUSSIA DORTMUND, 67

3.º Leipzig, 62

4.º Leverkusen, 58 Direto na Champions

5.º Estugarda, 58

6.º Hoffenheim, 58 Liga Europa

7.º Friburgo, 44 Liga Conferência

8.º Frankfurt, 43

9.º Augsburgo, 40

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14.º Colónia, 32

15.º Werder Bremen, 32

16.º Wolfsburgo, 26 Play-off descida

17.º St. Pauli, 26

18.º Heidenheim 23 Descida direta

França: quase tudo ainda por decidir

Em França também ainda está praticamente tudo por decidir, embora o PSG só precise de mais uma vitória (ou quatro pontos, no caso do Lens vencer o próximo jogo) para ser campeão. Neste fim de semana até já pode haver novidades: desde que o PSG faça um resultado melhor que o Lens. Caso contrário fica tudo decidido para o confronto entre os dois primeiros, agendado para quarta-feira, dia 13 de maio. De resto, na luta pela Europa está tudo em aberto, embora o Lyon, de Paulo Fonseca, já tenha garantido a Europa: falta saber em que competição (Champions, Liga Europa ou Liga Conferência). No fundo da tabela, há a única decisão já tomada: o Metz desceu à II Liga. O Nantes pode no máximo aspirar ao play-off, para o qual há mais quatro equipas em jogo.

1.º PSG, 70 (menos um jogo) Campeão

2.º Lens, 64 (menos um jogo)

3. º Lyon, 60

4.º Lille, 58 Diretos na Champions

5.º Rennes, 56 Liga Europa

6.º Monaco, 54 Liga Conferência

7.º Marselha, 53

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13.º Angers, 34

14.º Le Havre, 32

15.º Nice, 31

16.º Auxerre, 28 Play-off de descida

17.º Nantes, 23

18.º METZ, 16 Descida direta

Itália também já tem campeão

Em Itália já há campeão, tendo o Inter Milão feito a festa após uma época em que foi claramente melhor. De resto, todas as outras posições de apuramento para a Champions, para a Liga Europa e para a Liga Conferência estão em aberto, embora o Nápoles precise no máximo de quatro pontos para segurar o segundo lugar. No fundo da tabela, Pisa e Verona já desceram, Cremonese está muito perto disso, embora ainda tenha uma esperança de se manter. Cagliari e Fiorentina só precisam de um ponto para garantir a permanência

1.º INTER MILÃO, 82 Campeão

2.º Nápoles, 70

3.º Milan, 67

4.º Juventus, 65 Diretos na Champions

5.º Roma, 64 Liga Europa

6.º Como, 62 Liga Conferência

7.º Atalanta, 55

8.º Lazio, 51

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15.º Cagliari, 37

16.º Fiorentina, 37

17.º Lecce, 32

18.º Cremonese, 28

19.º VERONA, 20

20.º PISA, 18 Descida direta

Países Baixos já definiu o primeiro e o último

Nos Países também já há campeão, na circunstância o PSV, que é tricampeão, e também já há último classificado, o Heracles, condenado à descida de divisão. De resto, o Feyenoord tem o segundo lugar bem encaminhado, enquanto Ajax, Nijmegen e Twente lutam pelo terceiro posto, que dá acesso às pré-eliminatórias da Champions. No fundo da tabela, só um milagre poderá salvar o Breda, que está praticamente condenado. O que deixa o Volendam e o Telstar a lutar para fugir ao play-off de despromoção.

1.º PSV, 78 Campeão

2.º Feyenoord, 61 Direto na Champions

3.º Nijmegen, 56 Pré-eliminatória da Champions

4.º Ajax, 55 Liga Europa

5.º Twente, 55

6.º Alkmaar, 50

7.º Heerenveen, 50

8.º Utrecht, 47 Liga Conferência

9.º Sparta Rotterdam, 43

10.º Groningen, 42

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15.º Telstar, 31

16.º FC Volendam, 31 Play-off de descida

17.º Breda, 25

18.º HERACLES, 19 Descida direta

Arábia Saudita: dois gigantes a lutar pelo título até ao fim

Na Arábia Saudita, com três jornadas para o fim, há três equipas que ainda podem ser campeãs, embora o Al Ahli tenha esse cenário como muito imprável. Já Al Hilal e Al Nassr, esses sim, estão taco a taco. Por outro lado, o Al Nassr já se qualificou para a Champions Asiática, enquanto Al Hilal, Al Ahli e Al Qadisiya correm pelas outras duas vagas que ainda estão em aberto. No fundo da tabela, Al Najma e Al Okhdood já confirmaram a descida, Al Riyadh está em maus lençóis, mas ainda se pode salvar: são quatro equipas que podem cair no último lugar de despromoção.

1.º Al-Nassr, 79 Campeão

2.º Al-Hilal, 74 (menos um jogo)

3.º Al-Ahli, 69 (menos um jogo) Champions Asiática

4.º Al-Qadisiya, 68

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13.º Al-Shabab, 32 (menos um jogo)

14.º Al-Kholood, 31

15.º Damac, 26

16.º Al-Riyadh, 23

17.º AL OKHDOOD, 16

18.º AL-NAJMA, 12 Descida direta

Turquia: tudo em aberto menos a Liga Conferência

Na Turquia só há uma coisa decidida: que o Besiktas vai ser o representante turco na Liga Conferência. De resto, ainda há três equipas a lutar pela Champions, sendo que o líder Galatasaray sabe que vai lá estar, faltando definir se via apuramento direto ou pré-eliminatórias (por outro lado, o Trabzonspor sabe que o melhor que pode conseguir é entrar na competição via pré-eliminatórias). No fundo da tabela, ainda não há ninguém condenado, embora o Karagumruk esteja em maus lençóis. Sete equipas podem, aliás, descer de divisão.

1.º Galatasaray, 74 Campeão

2.º Fenerbahce, 70 Pré-eliminatórias da Champions

3.º Trabzonspor, 66 Liga Europa

4.º BESIKTAS, 59 Liga Conferência

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