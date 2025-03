Nuno Pinto da Costa, neto do antigo presidente do FC Porto, recorreu às redes sociais para apelar para «que se pare de fazer política com a morte» do avô e deixou ainda um comentário relativo ao silêncio do Benfica e do Sporting no momento da morte do antigo dirigente.

«Que se pare de fazer política com a morte do Presidente»., começa por escrever o filho de Alexandre Pinto da Costa na conta pessoal do Instagram sem definir os alvos da mensagem.

Quanto ao silêncio dos rivais, Nuno Pinto da Costa diz que é uma «medalha de honra».

«O silêncio do Sporting e Benfica é compreensível e é também uma medalha de honra e prova do fantástico trabalho de uma vida que o meu avô realizou. Dos rivais não espero palmas, de (alguns) dos nossos não espero hipocrisias», destacou ainda o neto do antigo presidente do FC Porto.